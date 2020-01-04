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Giriş Tarihi : 04-01-2020 13:40

Defineciler 35 metre yerin altında suçüstü yakalandı  

 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.  

Defineciler 35 metre yerin altında suçüstü yakalandı  

Elazığ'ın binlerce yıllık geçmişi barındıran ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Harput'ta yerin 35 metre altında kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.  

Olay, UNESCO'nun kalıcı listesine girmeye çalışan merkeze 6 kilometre uzaklıktaki tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi yapıların korunması kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Harput bölgesinde sit alanı içinde pancarlı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgedeki definecilere şok baskın düzenlendi. Koruma altında bulunan sit alanında yerin 35 metre altında tünelde kaçak kazı yapan şüpheliler N.Y., R.Y. ve B.Y. kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Öte yandan bölgede 24 saat aralıksız süren çalışmalarda define avcılarına yönelik jandarma ekipleri tarafından uygulama yapıldığı bildirildi.

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