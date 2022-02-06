Asayiş
Giriş Tarihi : 06-02-2022 16:55   Güncelleme : 06-02-2022 16:55

Defineci suçüstü yakalandı

Jandarma kaçak kazı yapan şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Defineci suçüstü yakalandı

Elazığ’ın İçme köyünde kaçak kazı yapan bir şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı  ekiplerince  İçme köyünde kaçak kazı yapan şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.  Yapılan çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, dedektör ile define bulmak için kazı yapan C.S. isimli şahsı yakaladı. Şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken olayda 2 adet dedektör, 1 adet ses bağdaştırıcısı, 1 adet kulaklık, 1 adet kazma, 1 adet kürek ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

ETİKETLER: defineci elazığ defineci haber elazığ elazığ haberleri