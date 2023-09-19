Darende’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Her yıl yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği, tarihi yapılarıyla ünlü Darende İlçesinin Zaviye Mahallesi’nde asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, Zaviye Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarından kaynaklanan bozulmaların, bakım ve asfaltlama ile giderildiğini söyledi.

Her yıl yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği, tarihi yapılarıyla ünlü Darende İlçesinin Zaviye Mahallesi’nde asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, Zaviye Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarından kaynaklanan bozulmaların, bakım ve asfaltlama ile giderildiğini söyledi.Malatya’nın 13 ilçesinde ve tüm mahallelerinde yol bakım ve asfalt serme çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Darende’ye bağlı Zaviye Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.“Düzenli temiz ve konforlu bir trafik akışı sağlayacak”Yapılan hizmetlerin 7 gün 24 saat anlayışıyla uygulandığını belirten Demir, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olarak, Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’ın 2019 yılında göreve gelmesinden bu yana başladığımız asfalt çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Darende’nin Zaviye Mahallesi’ndeyiz. Zaviye Mahallemizde daha önceki yıllarda yapılan doğalgaz, su ve kanalizasyon çalışmaları sonucunda yol güzergâhında bozulmalar meydana gelmişti. Çalışmalarımız Darende’de ve mahallelerinde tamamlandı. Şu anda Zaviye Mahallemizde eksiklerimizi gideriyoruz. Bugün pazar günü olmasına rağmen 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımız sonucunda Darende halkının çekmiş olduğu sıkıntıları giderip daha düzenli, daha temiz ve daha konforlu bir trafik akışı sağlanacak. Eylül ayı içerisinde de Malatya’nın 13 ilçesinde ve tüm mahallerinde yol, köprü, asfalt, yeni yol açma, kilitli parke taşı, kaldırım, aydınlatma, yürüyüş yolları, kaldırım yolları, bisiklet yolları gibi çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda Darende’de bir hizmetimizi daha tamamlamış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.“Şehrimize ve milletimize hizmet etmek boynumuzun borcudur”Senelik yaklaşık 700 bin turistin geldiği, Zaviye Mahallesi’nde doğalgaz ve altyapı çalışmalarından dolayı asfaltın zarar gördüğünü söyleyen Darende Belediye Başkanı İsa Özkan yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bugün tüm ekibiyle bölgemizdeler. Ciddi bir çalışma var. Ekiplerle, araçlarla Darende’de adeta bir şantiye havası var. Bu sene Darende’mizin 1 köyü hariç tüm bölgelerinde asfalt çalışması yapıldı. Merkezde çalışmalarımız devam ediyor. 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem felaketine rağmen, yine de Büyükşehir Belediyesi ve Darende Belediyesi gecesini gündüzüne katıp bin bir türlü fedakârlıkla insanlara hizmet götürmeye devam ediyor. Zaviye Mahallesi’nin yolları tahrip olmuş bir bölgeydi, güzel oldu. Çalışmaların devam edeceği başka bölgeler de var. Oralardaki çalışmalar da tamamlandıktan sonra birçok üstyapı sorunu da bitmiş olacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnsanlara hizmet etmek kadar, insanı mutlu eden başka bir şey yok. Hafta sonu olmasına rağmen çalışan ekip, güler yüzle vatandaşlarımıza hizmet etmek için çaba sarf ediyor. Demek ki bunun bir mesai saati yok. Allah yardımcıları olsun, Rabbim kolaylıklar versin. Birlik, beraberlik içerisinde ülkemize, şehrimize ve milletimize hizmet etmek boynumuzun borcudur. Bunu da layığıyla yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Tabii ki eksikliklerimiz oluyor. Her yapılan işte eksiklikler olur ama imkânlar ölçüsünde gelen kaynaklar düzgün kullanılıyorsa, insanların hizmeti için kullanılıyorsa bu güzel bir şeydir. Emek veren ve gayret gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.