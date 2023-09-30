Darende’de altyapı çalışmaları sürüyor

Malatya genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Darende ilçesinde içme suyu, doğalgaz ve kanalizasyon çalışmaları sırasında deforme olan yollarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Malatya genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Darende ilçesinde içme suyu, doğalgaz ve kanalizasyon çalışmaları sırasında deforme olan yollarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor.Darende genelinde yol bakım çalışmaları için bu yıl 200 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Darende’ye yaklaşık 100 kilometre birinci ve ikinci kat sathi kaplama yapıldığını söyledi. Okyay, Malatya merkez ve 13 ilçesindeki tüm vatandaşların yaşam standartlarını artırmak, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edeceklerini vurguladı.Darende’deki yol çalışmaları hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, “Bu yıl Darende merkezde Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) çalışmalarımız, mahalle yollarında birinci, ikinci kaplama çalışmalarımız ve aynı zamanda grup yollarında ve mahalle yollarındaki yama işlemlerinde yoğun çalışmalar yaptık. Sungur Mahallesinde, Darende Belediyesi tarafından oluşturulmuş olan bulvarın kaplamasını yapmaktayız. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Darende Belediyesi’nin depremlerden sonra da çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz bu sene Darende’de doğalgaz ve içme suyu çalışmalarından dolayı tahrip olan yerler yenileniyor. Köylerimizde de gerek sıcak asfalt gerek sathi kaplama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Depremlere rağmen Malatya’da güzel hizmetler oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve Darende Belediyesi vatandaşa hizmet noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Malatya, asrın felaketi diye nitelendirilen 6 Şubat depremlerini yaşadı. Depremlerden sonraki hizmetlerin de yerine getirilmesinde Darende Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi gayret göstermektedir. Hamdolsun güzel bir ekip var. Çalışma azmi var. Büyükşehir Belediyesi ve Darende Belediyesi yetkililerine ve ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Darende’de yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları çerçevesinde Darende ilçemizdeki saha çalışmalarını yerinde incelemeye geldik. Sungur Mahallesinde hem doğalgaz hem içme suyu hem de kanalizasyon çalışmaları yapılmıştı. Alt yapı çalışması neticesinde üst yapılar zarar görmüştü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Darende Belediyesi ekipleri ortak bir çalışma yürüterek. Darende’deki kaplama ve üst yapı çalışmalarını tamamlama aşamasına geldiler” dedi.Darende de kırsalda da çok büyük çalışmalar yapıldığının da altını çizen Okyay, “Bu sene Darende’de yaklaşık 100 kilometreye yakın birinci kat ve ikinci kat sathi kaplama çalışmaları yapıldı. Bir önceki yıl 120 kilometre çalışma yapılmıştı. Daha önceki yıllarda da Darende’de birinci ve ikinci kat çalışmalarımız yapılmıştı. Zaviye Mahallesi ve diğer mahallelerde de BSK çalışmalarımız ve altyapı çalışmalarımız yapılmıştı” dedi.