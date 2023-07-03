Darende ilçesinde Hafız adayları dualarla eğitime başladı

Malatya’nın Darende ilçesinde 30 Hafız adayı, Somuncu Baba Külliyesi’nde dua ederek hafızlıklarına başladı.

Malatya’nın Darende ilçesinde 30 Hafız adayı, Somuncu Baba Külliyesi’nde dua ederek hafızlıklarına başladı.Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur’an Kursu’na seçilen 30 hafız adayı, Somuncu Baba Külliyesi’nde dua ederek hafızlıklarına başladı. Kurs Müdürü Aydın Duman, yeni dönem hafızlık adaylarının bugün itibariyle Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi’nde dua ederek hafızlıklarına başladıklarını söyledi.Hulusi Efendi Vakfı’nın destekleriyle hafızlık eğitimin Darende’de devam ettirildiğini kaydeden Duman, “Hafızlarımızı ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı’na çok teşekkür ediyoruz. Vakfın himayesinde açılan ve ihtiyaçları karşılanan kursumuzda yüzlerce hafız yetişerek mezun oldu. Bu hafızlarımız, ülkemizin çeşitli şehirlerinde devletimiz için insanlığa hizmet ediyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” dedi.Külliyeyi gezen hafız adayları, günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.