18 ARALIK 2019 Çarşamba 15:57
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 18-11-2019 14:46

 ‘Danışmanlık Tedbiri Eğitim’ programı   

 Elazığ'da “Danışmanlık Tedbiri Eğitim’ programı düzenlenmeye başladı.

 ‘Danışmanlık Tedbiri Eğitim’ programı   

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde başlatılan ‘Çocuk Koruma ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi’ projesi kapsamında Elazığ’da ‘ Danışmanlık Tedbiri Uygulama Eğitim’ programı düzenlendi. Kurumun  İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ve 57 meslek elemanın katıldığı programın 5 gün süreceği belirtildi.

Yapılan eğitime il müdürlüklerine ve bağlı kuruluşlarına bağlı 57  meslek elemanının yer aldığını  belirten  İl Müdürü Suat Kenç, “Eğitimler, iki grup halinde 5 gün  devam edecek. Danışmanlık tedbirleri, çocuk ve aileler açısından çok önemli. Hizmet içi eğitimleri önemsiyoruz. Amacımız personelimizin mesleki becerisini geliştirmek. Danışmanlık tedbiri kurumumuz açısından önemli bir başlık, meslek personelimiz bu eğitimlerden önemli ölçüde istifade edecek. Eğitimlerin standartlaştırılması ve değişen şartlara göre kendini yenileyebilecek bir modüler sisteme geçilmesi önemlidir. Personelimizin hizmet kapasitesinin arttırılma ve daha kaliteli hizmet sunma noktasında çalışmalarımız sürecektir” dedi.

ETİKETLER:
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA