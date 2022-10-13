GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-10-2022 14:51

Damızlık koç alımı için kura çekildi   

Elazığ’da yüzde 50 hibeli damızlık kaç alımı için yetiştiriciler arasında kura çekimi yapıldı.

Damızlık koç alımı için kura çekildi   

Tarım ve Orman Bakanlığınca ‘Damızlık Koç-Teke Yetiştiriciliğinin ve Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi’ çerçevesinde  Elazığ genelinde yüz de 50 hibeli damızlık koç alımına başvuran 40 yetiştirici için kura töreni düzenlendi.    Törene İl Tarım ve Orman  Müdürü Ali Kılıç, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mahmut Sezer, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Küçükgün  ve yetiştiriciler katıldı. Proje ile 176 adet damızlık koçun besicilere dağıtılacağı bildirildi.  

AdminAdmin

ETİKETLER: damızlık koç kura elazığ damızlık koç kura