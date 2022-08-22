Damascus çeliğinden yapılan ürünlere ilgi büyük   

Malatya’da yaşayan Türkiye’nin tek ‘Şam çeliği’ ustası 60 yaşındaki Yusuf Bayyiğit’in iki ayrı çeliği birleştirerek elde ettiği ‘damascus’ çeliğinde yaptığı ürünler büyük ilgi görüyor.

Malatya’da yaşayan 60 yaşındaki sıcak demir ustası Yusuf Bayyiğit babasından öğrendiği sıcak demir ustalığını 53 yıldır büyük bir heyecanla sürdürüyor. Dünyanın sayılı Türkiye’nin ise tek Şam çeliği ustası olan Bayyiğit, biri yumuşak diğeri sert iki ayrı çeliği birleştirerek elde ettiği ‘damascus’ çeliğinden yaptığı ürünler ise yurtdışı ve yurt içinde büyük ilgi görüyor.

Sıra dışı tarzı ile çeliği farklı bir boyuta taşıyan Türk burgusu deseniyle yaptığı zırh kesen bir damascus kılıcının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen aynı zamanda devlet sanatçısı unvanı da bulunan Yusuf Bayyiğit Türkiye’deki tek ‘damascus’ ustası.

“MESLEKTE 53 YILIMI TAMAMLADIM”

Sıcak demir ustalığında yarım asrı geride bıraktığını kaydeden Bayyiğit “Son yirmi yıl internet üzerinden damascus yapımlarını izledim. Tamamen benim hakim olabileceğim bir konu olduğunu gördüm. Ardından yapımı son derece zor olan ve beceri ile tecrübe isteyen damascus çeliğine ulaşmayı başardım. Bunu uzun yılların deneyim ve birikimi sayesinde yaptım. Bugün Türkiye’de ve dünyada sayılı damascus yapan ustalardan biriyim. “dedi

“DAMASCUS ÇELİĞİ TÜM ÇELİKLERDEN DAHA KUVVETLİ”

İki ayrı çeliğin birleştirilmesiyle elde edilen damascus çeliğinin en güçlü çelik olduğunu belirten Bayyiğit “Kullanılan iki farklı çelik bu iki farklı çeliğin ürün bittikten sonra renk kontrastlarının oluşması biri açık biri koyu renkli hale gelmesi için ayrı çelikler kullanılıyor. Biri yumuşak olan çelik karbon oranı düşük diğeri ise son derece sert olan kırılgan bir çelik kullanılıyor. Üst üstü konulup yumuşak olan çelikler sert olan çeliğin kırılmasını engelliyor. Sert olan çelik yumuşak olan çeliğin eğilmesini engelliyor. Teknolojinin üretmiş olduğu ürünlerden çok daha mukavemetli ve görseli güzel hale geliyor'' ifadelerini kullandı

“BEĞENİLMEYEN ÜRÜNÜM OLMADI”

Bugüne kadar yaptığı tüm ürünlerin büyük beğeni topladığını ve beğenilmeyen bir ürünün olmadığını aktaran Bayyiğit, “Mesleğin tehlikesinden dolayı 16 yaşının altındaki çocuklar bu meslekte çalıştırılmıyor. Ancak önceki yıllarda bazı meslek okullarında, metal bölümü öğrencilerine pratik olarak damascusun nasıl yapıldığı ile ilgili sunumum oldu. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan girişimler var onları heyecanla bekliyorum. Bu işin kursunu oluşturacağız okullarda metal bölümü öğrencileri ile birlikte damascus yapımı ile ilgili neler yapılabilir bunu hep birlikte çalışarak yapacağız. Gelecek kuşaklara mesleği aktarma adına elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu