Daha sağlam ve dengeli piyasa oluşturulmalıdır

İMKON Yönetim Kurulu Üyesi ve ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl sektörün bulunduğu durum ve karşılaşılan sorunlar ile alakalı çeşitli açıklamalarda bulundu.

Başkan Avcıl ‘’Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği ve yapı sektörü olarak talebimiz, daha dengeli bir piyasanın oluşturulması ve sağlam bir mekanizmanın kurulmasıdır. Dövizin artışıyla oluşan zamlar, kur tekrar gerilediğinde maalesef geri gelmemektedir. Böyle olunca, yapı maliyetlerindeki artış önlenemez boyutlara gelmektedir aynı zamanda İnşaat faaliyetlerin sürdürülebilirliği kapsamında özellikle demir, MDF, PVC, çimento, demir mamulleri, başta olmak üzere malzeme fiyatlarına gelen zamlar ve özellikle ürün tedarik noktasında meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar çok önemli boyutlara ulaşmıştır ifadelerinde bulundu.

SESİMİZE KULAK VERİN…

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Av. Osman Avcıl “Son dönemlerde inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden malzemelerdeki aşırı fiyat artışları ve çimento, beton, demir gibi ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığına dair geri dönüşler almaktayız. inşaat sektörünün son dönemlerde malzeme tedariki ve fiyat artışlarıyla ilgili yaşadığı sorunları bu durumun ne yazık ki tüm ekonomiyi etkileyecek olumsuz sonuçları olmakta. Dolayısıyla yetkilerin sesimize kulak verip bir an önce sorunlarımıza çözüm olmasını talep etmekteyiz dedi.