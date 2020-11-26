Dağhan mazbatasını aldı

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan ve İl Yönetimi Elazığ Adliyesine giderek mazbatalarını Yüksek Seçim Kurulundan aldı.

Mazbatasını alan Murat Dağhan, “Bizim için tarihi bir gün nostaljik bir gün diyelim. Elazığ’ın siyasi hayatında önemli bir gün olarak görüyorum bugünü. Türk siyasi harekâtına, demokrasi tarihine bir umut hareketi olarak başlayan DEVA Partisinin tüm Türkiye’de 81 vilayette teşkilatlanması çok hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Bizim Elazığ için övünç kaynağı olanda çok kıymetli arkadaşlarımla çok kısa bir sürede teşkilatlanmamızı tamamladık. Biz Elazığ için bir kazanım olarak görüyoruz. Şimdiden Elazığ için çok güzel projelerimiz ve çalışmalarımız var. Buradaki her bir arkadaşımızın gözlerine baktığınız zaman Türkiye için Elazığ için atan kalpler var.” şeklinde konuştu.