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  • Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti  
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Giriş Tarihi : 17-07-2021 16:35   Güncelleme : 17-07-2021 16:35

Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti  

Elazığ’da dağda hayvanlarını otlattığını sırada rahatsızlanan 60 yaşındaki Sami Aydemir için sağlık ekipleri seferber oldu. 

Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti  

Sağlık çalışanlarının 3 saat yürüyerek ilk müdahalesini yaptığı Aydemir, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. 

Olay, Kovancılar ilçesi Yukarı Demirci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  dağda  hayvanlarını otlattığı sırada  rahatsızlanan Sami Aydemir (60), 112’yi arayarak haber verdi. Sağlık çalışanları ulaşımı bulunmayan dağda yoğun uğraşlar sonucu yürüyerek 3 saat sonra Aydemir’e ulaşıp  ilk müdahalesini yaptı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.  Helikopter ile alınan Aydemir, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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