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Tunceli
Giriş Tarihi : 04-01-2020 15:58

Dağ keçileri yiyecek arıyor

Birçok ilde olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı 2 gündür etkili oluyor.

Dağ keçileri yiyecek arıyor

2 gündür kar yağışının etkili olduğu Tunceli'de 218 köyün yolu kapanırken, dağlık alanda kar altında yiyecek arayan dağ keçileri de görüntülendi.

Özellikle Pülümür, Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçeleri ve yüksek rakımla bölgelerde yoğun etkisini göster kar nedeniyle kentte 218 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde karayolları ekipleri, Tunceli-Erzincan ile Elazığ yollarında, İl Özel İdaresi Genel Sekterliğine bağlı ekipler ise kapanan köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

DAĞ KEÇİLERİ DE KAR DA YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Tunceli’deki kar yağışı sadece insanların değil yaban hayvanlarının hayatlarını da zorlaştırıyor. Yüksek kesimlerde 1 metreyi geçen karda yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan dağ keçileri daha aşağılara inerek karınlarını doyurmaya çalışıyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan ve zaman zaman kaçak avcıların hedefi olan dağ keçilerinin karda yiyecek arayışları kameralar tarafından görüntülendi.

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