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Giriş Tarihi : 10-03-2022 15:42   Güncelleme : 10-03-2022 16:01

Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi  

Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde gezerken, bölgedeki çobanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi  
Haberin Videosu : Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ’ın Baskil ilçesi Kuşsarayı Köyü bölgesinde görüntülendi. Bölgedeki çobanlar, dağlardan sürü halinde inen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. O anlarda çobanın dağ keçilerine seslenmesi ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.Sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri daha sonra hızla dağların zirvesine çıkarak gözlerden kayboldu.

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