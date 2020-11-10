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Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

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Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.