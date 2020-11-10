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Giriş Tarihi : 10-11-2020 10:03   Güncelleme : 10-11-2020 10:03

Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi  

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.  

Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi  

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan dağ  keçileri, Elazığ'ın Keban ilçesi Zırkı  bölgesinde  görüntülendi.Arabayla zırkı bölgesinden geçen Fethi Oruç, dağlardan sürü  halinde inen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti.Sürü halinde yiyecek arayan dağ  keçileri daha sonra hızla dağların zirvesine çıkarak gözlerden kayboldu.

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