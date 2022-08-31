Dağ keçileri şehre indi 

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, toplu halde kent merkezine indi.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüldü. Çemişgezek ilçesi Çukur Mahallesi yakınlarındaki Tekya mevkiinde görülen dağ keçileri bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Yiyecek bulmak için kent merkezine kadar indikleri tahmin edilen dağ keçilerinin otluk alana doğru ilerlediği görüldü. Yolun ortasında duran dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.