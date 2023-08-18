Dağ keçileri Harput’u mesken tuttu

Elazığ’da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’ni mesken tuttu.

Elazığ’da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’ni mesken tuttu.Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen dağ keçileri adeta tarihi Harput Mahallesi’ni mesken tuttu. Mahallede ve özellikle Harput Kalesi mevkiinde gezinen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından görüntülendi.Bir süre otlanan keçiler ardından gözden kayboldu.