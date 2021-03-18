Dağ keçileri foto kapanla görüntülendi

Elazığ’da popülasyonu her geçen gün artan dağ keçileri, doğaya bırakılan yemleri yerken foto kapan ile görüntülendi.

Her kış mevsiminde olduğu gibi bu yılda doğal yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalar yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda yaptığı çalışmalarda özellikle dağ keçilerinin bulunduğu bölgelere saman ve yem bıraktı. Yiyecek bırakılan bölgelere ise ekipler tarafından çalışma kapsamında foto kapan kuruldu. Foto kapan ile yaban keçilerinin sürü halinde bırakılan yemlerin olduğu bölgeye gelerek yediği görüntülendi. Son yıllarda yapılan saha çalışmaları ile dağ keçilerinin hem avlanması hem de doğal yaşamda desteklenmesiyle popülasyonunun arttığının değerlendirildiği öğrenildi. Zaman zaman şehre yakın noktalara da gelen dağ keçilerinin korunması için çalışmaların da düzenli olarak sürdürüleceği aktarıldı.