Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim komplekslerinden biri Elazığ’da yükseliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, yapımı devam eden Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.

24 Ocak depreminde hasar alarak yıkılan Sürsürü Mahallesi’nde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üstlenilmişti.

Tamamlandığında Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim kampüslerinden biri olarak tarihe geçecek okulun temeli geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla atılmıştı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, inşa çalışmalarının devam ettiği alana ziyaret gerçekleştirerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği okulların inşa çalışmalarının da kısa sürede başlaması bekleniyor.