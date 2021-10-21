Cumhuriyet Ortaokulu göz doldurdu

TÜBİTAK 4006 Bilim fuarları destekleme programı kapsamında Elazığ Cumhuriyet Ortaokulunda da heyecan yaşandı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fikret Seçgin, İl Ar-Ge Temsilcisi Eda Kılıç, Proje Koordinatörü Sibel Çelik, okul öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin katıldığı açılışta öğrencilerin proje sunumları beğeni topladı.

Bu tür projelere büyük önem verdiklerini belirten ELAZIĞ Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen öğrenci öğretmen ve okul idaresine tebrik etti.

Elazığ Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Fikret Seçgin de katılımlarından dolayı Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen başta olmak üzere, Ar-Ge il temsilcisi Eda Kılıç, okul öğretmen ve öğrencileriyle, velilere teşekkür etti.