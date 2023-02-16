‘Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim Elazığ’ın buna ihtiyacı vardı’

Elazığ’ında genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Çünkü Elazığ’ın buna ihtiyacı vardı” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası dün önemli açıklamalarda bulunmuştu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Elazığ'ın depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirileceğini aktardı. Alınan bu kararın ardından afet bölgesi sayısı 11’e çıkmış oldu. Elazığ için sevindirici gelişme üzerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıklamalarda bulundu.

Gerçekten acı çok büyük bir olayla karşı karşıya kalındığını aktaran Milletvekili Gürsel Erol, “11 ili etkileyen bir deprem yaşandı. 15 milyona yakın nüfusumuz oturuyor. 10 binlerle ifade edilen bir can kaybı var. O bölgede maddi zarar milyarlarca dolarla değerlendiriliyor. O bölgede 11 ilimiz ve çevre illerden etkilenerek hayatını kaybeden tüm canlara Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. O bölgede bu olumsuzluğu yaşayan tüm insanlara hem baş sağlığı diliyorum hem de sabır diliyorum. Gerçekten kolay bir durum değil. Biz Elazığ’da 2020’de depremi yaşadık. Biz yalnızca depremi yaşamışız. O bölgenin insanları facia yaşadı. O facianın etkileri de devam ediyor. Allah onlara sabır, güç ve kuvvet versin. 2020 depremini o günler için aslında Elazığ için bir şansızlık ve talihsizlik olarak değerlendirsek de bugün için değerlendirdiğimizde bizim için müthiş bir şans oluşmuş. Çünkü köyü bina stoku olan yerlerde evler yıkıldı ve yeni binalar yapıldı. TOKİ yeni konutlar yaptı ve insanlar kısmen o konutlara yerleşti. Kötü ve hasarlı binaların yıkılmasından kaynaklı da Elazığ bir faciadan döndü. Ama devamında yine aynı şekilde bu depremin ve artçılarının olduğu süreçte yine yıkım kararı verilen yüzlerce binamız var. Bu yüzlerce binamız yıkılmadan yıkım kararı ile yıkılması kentimiz açısından bir şanstır. Çünkü bunlar doğal afetlere bağlı yıkılmış olsaydı Elazığ’da binlerce hayat ve can kaybımız olacaktı. Bu Elazığ için şanstır” dedi.

İlk başta Elazığ’ın afet bölgesi ve OHAL çerçevesinde değerlendirilmediğini aktaran Milletvekili Erol, “Bununla ilgili dün cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi yaptık. Çok içeriğine girmek istemem çünkü özel bir konuşmaydı. Hatta sosyal medyadaki paylaşımımı bile cumhurbaşkanının izini alarak paylaştım. Bu görüşmemizi açıklayabilir miyim diye özel kalemine ilettim. O da cumhurbaşkanına bilgiyi verdi, paylaşabilirler dedikten sonra paylaştım. Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Çünkü Elazığ’ın buna ihtiyacı vardı. Bu yalnızca bizim girişimlerimiz ve cumhurbaşkanımızla kurduğumuz iletişim sonunda çözülmüş bir sorun değil. Ben siyasetin nezaketini bilen birisiyim. Bir iş yaparken diğer ilin dinamiklerini kötüleyerek, beceriksizlikle suçlayarak bir değerlendirme yapmakta bize yakışmaz. İlimizde AK Parti’nin 4 milletvekilin, belediye başkanının, valisinin ve STK’ların bu işe mutlaka katkısı olmuştur. Herkesin yetkisi, becerisi, ilişkileri doğrultusunda mutlaka bu konuyu ilgili birimlere taşımışlardır. Sorunun çözümüyle ilgili onlarda duyarlı davranmışlardır. Ama herkesin kendine göre bir siyaset dili , tarzı ve iletişim anlayışı vardır. Bu sürecin eğer çözümüne katkı sunmuş isek bu bizim için mutluluk vericidir. Eğer biz ilk günden beri muhalefet ve iktidar partileri Elazığ’da birlikte hareket etmeyi becerebilseydik biz Elazığ için çok güzel şeyler yapardık" diye konuştu.