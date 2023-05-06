‘Cumhurbaşkanımızın sırtını asla yere getirmeyeceğiz’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında mensubu olduğu Fırat Üniversitesi’ni ziyaret ederek akademisyenler ve idari personelle bir araya geldi. Prof. Dr. Keleş, yoğun bir katılımın olduğu toplantıda akademisyenler ve idari personelle Elazığ ile alakalı fikir alışverişinde bulundu.

Prof. Dr. Erol Keleş, yoğun geçen seçim çalışmaları kapsamında Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerini de ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. İlçelerde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Keleş, 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsederek destek istedi.

Palu ilçesinde vatandaşlara seslenen AK Parti Elazığ 1. Sıra Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin birçok alanda bölgesinde lider konuma geldiğini, dünyada ise lider olma yolunda hızla ilerlediğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Erol Keleş, şöyle konuştu: “Bu seçim gerçekten çok önemli bir seçim. Aslında bütün seçimler önemli. Ama bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminin, milletvekili seçiminin ötesine taşınmış bir seçim. 2000 yılından önce bir Türkiye, Amerika’nın önünde el pençe duran bir Türkiye, Avrupa’nın kapısını para için çalan, IMF’nın kapısını para için çalan bir Türkiye. Oradan şu anda 2023’ün bir Türkiye’si. Savunma sanayisiyle kendi kendine yeten bir Türkiye, İHA’larıyla, SİHA’larıyla, savaş uçaklarıyla, savaş gemileriyle, enerjisi konusunda kendi kendine yeten bir Türkiye. Doğalgaz bulamazsınız dediler, bunu yapamazsanız dediler. Geçen hafta doğalgazı denizden karaya ulaştırdık. Bir yıl boyunca da doğalgaz evlerde bedava olarak dağıtılacak. Bunlar kolay değil. 2 tane nükleer santral 2023 yılında bitmek üzere tamamlandı. Bu hafta başında Gabar’da günlük 100 bin varil petrol bulundu. Bunların hiçbiri kolay işler değil. Şimdi dünyanın gözü bizde. Çünkü bölgede lider konuma gelmiş bir Türkiye. Bölgeyi bırakın dünyada lider konuma gelmeye çalışan, bunun için emek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. O her zaman Hakk’ın ve haklının yanında oldu. Emeği nasıl verdiğini ben biliyorum. Bu yaşına kadar gecesini gündüzüne katıyor, belki günde bir, iki saat uyuyor, ne için? Vatanı için, bayrağı için. Biz O’nun yol arkadaşı olarak Allah nasip ederse biz de gecemizi gündüzümüze katacağız ve buradan söz veriyorum O’nun sırtını asla yere getirmeyeceğiz.”

15 Mayıs sabahından itibaren Elazığ’ın her zaman yanında olacağını belirten Prof. Dr. Erol Keleş, “Ben şu anda Elazığ’da birinci sıra milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Ben hiç kimseye, meslek hayatım boyunca kapımı kapatmadım. Benim anlayışım şudur; Devletin kapısı açık kalır. Devletin kapısı kapanmaz. Beni tanıyanlar bilir, gelip de benim kapımdan dönen hiç kimse olmamıştır. Bunu açık yüreklilikle sizin huzurunuzda söylüyorum, ben sizin hekim kardeşinizdim, hekim evladınızdım, şimdi de Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da sizin vekil kardeşiniz, vekil evladınız olarak hep sizin yanınızda, her zaman da kapım açık bir şekilde yine burada olacağım.” Şeklinde konuştu.

Palu ilçesinin sorunlarını bildiğini, Milletvekili seçilmesi halinde bu sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağını belirten Prof. Dr. Erol Keleş, ilçenin talepleri olan Meslek Yüksek okulu ve 150 yataklı hastaneyi kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı. Devamı ve daha fazla haber profildeki bağlantıda…