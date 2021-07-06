Cumhurbaşkanı Tatar GoArt’ı deneyimledi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turizm rehberliğinde yeni bir çığır açacak olan ve ilk kez Harput'ta uygulanmaya başlayan GoArt projesini yerinde deneyimledi.

Dünya'da ilk kez Har Holding bünyesindeki Roof Stacks Yazılım Şirketi tarafından geliştirilen, sanal rehberlik uygulaması olan GoArt, Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde dünya yolculuğuna başlamıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretleri kapsamında gittiği Harput’ta insanların gezdikleri tarihi mekanlarda bölgenin eski zamanlardaki halini, tarihi mekanların dokularını, o döneme ait kullanılan eşyaları ve kıyafetleri arttırılmış gerçeklikle kullanıcılara sunan GoArt projesini yerinde deneyimledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Projeyi beğendiğini dile getirerek; Ben Kıbrıs’tan geldiğimde bizim köklerimiz buradan biz Anadolu’dan Kıbrıs’a gitmiş insanlarız buraları 1571 öncesinden dolayısıyla bizim atalarımızda yerleridir buralar. Dolayısıyla yıllardan sonra buralara gelmek KKTC Cumhurbaşkanı olarak buradaki eski köklerimizi, eserlerimizi Selçuklu'dan Osmanlı’ya bütün bunları görebilmek benim için gurur vesilesi” ifadelerini kullandı.