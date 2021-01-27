Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hafız Nazırlı’ya ziyaretini oğlu anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Elazığ’ın kanaat önderlerinden 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı ile görüşmesini oğlu Asım Nazırlı anlattı.

Oğul Nazırlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a babasının kaleme aldığı kitabı hediye ettiğini, Erdoğan'ın ise özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur’an-ı Kerim'i hediye ettiğini belirtti.

Önceki gün Elazığ’da çeşitli açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentten ayrılmadan önce Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçerek burada tedavisi süren kanaat önderi 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı ile şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zekin'i ziyaret etmişti. Erdoğan’ın ziyarette Hafız Nazırlı’yı 5’inci kez ziyaret ettiği buluşmada özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur’an-ı Kerim'i hediye olarak verdiği bunun üzerine de Nazırlı’da kendisinin kaleme aldığı ‘Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim’ adlı özel bir baskı kitabını hediye ettiğini öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kendilerine vakit ayırdığı için teşekkür eden Nazırlı’nın oğlu Asım Nazırlı, “Kendileri sağ olsunlar, Elazığ’a her geldiklerinde babamı ziyaret etmekteler. Biz de ağırlıyoruz, orada sohbetler, muhabbetler ediliyor, dualarla kendilerini uğurluyoruz. Ancak bu defasında biraz değişiklik oldu. Babam, rahatsızlığından dolayı şuanda Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyor. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri bu sefer hastaneye oldu. Burada yine kendisini karşıladık ve geldiler babamı ziyarette bulundular. Ev ortamı değildi ama sağ olsunlar yine bizi onurlandılar, gururlandırdılar” dedi.

Babası ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sohbetin içeriğinden bahseden Nazırlı, “Bilindiği üzere hocaların konuşmaları genellikle, Kur’an-ı Kerim, ayetler ve hadisler üzerine olur. Yine bu seferde de Kur’an-ı Kerim, ayetler, hadisler ve dualarla geçti. Cumhurbaşkanımız, bundan önceki gelişinde Kara Hisari’nin kaleme almış olduğu bir Kur’an-ı Kerim getirmişti. Bu defa geldiğinde de yine özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur’an-ı Kerim'i hediye olarak getirdiler. Babam de Cumhurbaşkanımıza kendisinin yazmış olduğu ‘Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim’ adlı özel bir baskı kitabını hediye etti” diye konuştu.

Babasının sağlık durumu hakkında da bilgi veren Nazırlı, “Babamın bundan yaklaşık 5 ay önce bir kalça kemiği kırığı oluşmuştu. Onunla ilgili bir ameliyat, operasyon geçirdi ve platin takıldı. Hamdolsun, o iyileşti ve o yönden bir sıkıntısı yok. Ancak kan değerlerinden bazı bozulmalar ve enfeksiyonel de bir rahatsızlığı oldu. Bu enfeksiyon rahatsızlığının giderilmesi için de şuanda hastanede tedavi altında ve tedavisi devam ediyor” şeklinde konuştu.