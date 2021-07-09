Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatil açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl sonra geldiği Diyarbakır'da 2016 Sur olaylarında teröristlerin yaktığı Sur ilçesi Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'Kurban Bayramı tatilinin, 9-10 gün arasında olabileceğini söyledi. Erdoğan, ''Son kararı millete seslenişte duyuracağım' dedi.

“AŞILAMADA 58 MİLYONU AŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin aşılamada önemli bir mesafe kaydettiğini de söyledi. Erdoğan, "Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz. Şimdi aşılamada da önemli bir mesafe kaydettik biliyorsunuz. Kademe sistemi de ayrıca yaş gruplarına göre getiriyoruz. Biontech'ten gelen bir miktar aşı var. Aynı şekilde Sinovac da yine bir miktar aşı geldi. Geliyor ve bütün bunlarla beraber de en yakın zamanda Uğur bey, eşi bunlar da misafirimiz olacaklar ve böylece Biontech'te de çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız. Tabii şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği de gidereceğiz ve vatandaşlarımızı inşallah aşı olma noktasında aynen batı illerinde nasıl oluyorsa Diyarbakır'da da aşının vurulma hızını arttıracağız. Süratle aşılamanın olacağına inanıyorum. Çünkü ne kadar aşıyı buralarda teşvik edersek, ne kadar aşı olayını teşvik edersek kabullenirsek buralarda da tabii covid olayı daha da azalacaktır. Daha da düşecektir. Çünkü oranda Diyarbakır'da biraz sıkıntımız var ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum. Çünkü orta Anadolu, batı buralarda biliyorsunuz oran gayet olumlu istikamette gelişiyor. Dolayısıyla Diyarbakır'ımızda da bu oranı süratle aşağı çekeceğiz" diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin, 9-10 gün arasında olabileceğini söyledi. Erdoğan, ''Son kararı millete seslenişte duyuracağım'' dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ GAYET İYİ GİDİYOR"

Açıklamalarında Cumhurbaşkanlığı sistemine de değinen Erdoğan, "Arkadaşlar, cumhurbaşkanlığı sisteminin üçüncü yılındayız ve her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Zira attığımız adımlarda aldığımız kararlarda cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımıza artırıyor. Dolayısıyla da bu sistem ülkemiz için çok hayırlı olmuştur. Çok çok faydalı olmuştur. Zira karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Çok daha rahat adım atıyor. Kararlarını bu şekilde alabiliyor. Onun için de böyle bir sistemi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de gördüğümüz gibi Türkiye de bu sistemi yakalamakla hamdolsun çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır" şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme konusuna da değinen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:"Dün savunma bakanımız, Amerikan savunma bakanıyla da görüşmesini yaptı. Ve bu konuyla ilgili olarak da biz şu anda Amerika'yla bunun yanında NATO'yla görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin Hamid Karzai'deki görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz? Bunların kararlarını aldık ve NATO müzakerelerinde de Biden'a şahsım gerek birebir görüşmemizde bunları konuştuk. Gerekse heyetler arası görüşmede bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı inşallah atmış olacağız."