06 NİSAN 2020 Pazartesi 20:55
Türkiye
Giriş Tarihi : 06-04-2020 19:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

-Ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız.

-Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir

-Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz.

-2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız

-KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan Mayıs ve Haziran'daki ödemelerde erteleme imkanı getiriyoruz.

-Kampanya hesaplarında toplanan meblağ şu ana kadar 1 milyar 500 milyon TL'yi buldu

-İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır

ETİKETLER: cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan açıklama
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA