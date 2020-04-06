Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
-Ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız.
-Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir
-Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz.
-2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız
-KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan Mayıs ve Haziran'daki ödemelerde erteleme imkanı getiriyoruz.
-Kampanya hesaplarında toplanan meblağ şu ana kadar 1 milyar 500 milyon TL'yi buldu
-İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır