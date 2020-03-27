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Türkiye
Giriş Tarihi : 27-03-2020 22:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır

- Özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecek

-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni oluşturulacak

- Piknik ve tören yerleri haftasonu kapalı olacak

- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis edilecektir.

- Yurtdışı uçuşlar tamamen iptal edilmiştir

- Tüm illerimizde pandemi kurulu oluşturulacaktır.

- Paniğe asla kapılmayacağız

- Karşımızdaki tehdit çok ciddi

- Emeklilerin bayram ikramiyeleri Nisan başında yatacak

- 2 milyon dar gelirli aileye bin lira destek veriyoruz

- Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur

ETİKETLER: recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı erdoğan
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