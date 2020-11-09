Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleri ile görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.