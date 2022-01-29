Cumhur İttifakından moral ve motivasyon ziyareti

İl Genel Meclisinde Cumhur İttifakı sahada.

İl genel Meclisinde, karla mücadele çalışmaları yürüten özel idare personeline moral ve motivasyon ziyaretinde buldu.

Ak parti İl Genel Meclis Üyesi Suphi Özay Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyeleri Aytunç Sunguroğlu ,Osman Dilek ,Raif aslan ; Maden bölgesindeki çalışmaların kontrol merkezi olan gezin şantiyesinde takip etti .

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Özay , şehrin genelinde yoğun kış muhalefeti altında çalışmalarına özveriyle devam eden özel idare personeline ve gezin şantiyesine ziyaret de bulunan Milliyetçi Hareket Partisi il meclis üyelerine teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek de yoğun tempo ile çalışan özel idare gezin şantiyesi karla mücadele personeline başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.