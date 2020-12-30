Cumhur İttifakı Maden’de ortak çalışıyor

İl Genel Meclis Üyesi Özay’dan İtfaiye Personeline Destek AK Parti Maden İl Genel Meclis Üyesi Suphi Özay, Maden Belediyesi İtfaiye personeline destek sağladı.

AK Parti Maden İl Genel Meclis Üyesi Suphi Özay, Maden Belediyesi İtfaiye personeline giysi ve teknik ekipman desteğinde bulundu.

ÖZAY: CUMHUR İTTİFAKIMIZI EN ÜST SEVİYEDE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ

Madenlilere vermiş olduğu sözü yerine getirdiğini ifade eden Özay, “Belediye başkanımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakımızı en üst seviyede koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Amacımız hepimizin ortak paydası olan Maden’imizin sorunlarını çözmek ve hemşehrilerimize hizmet etmekti. Bugün gönül belediyeciliği kapsamında yapacağımız destek ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözünü söylemeden geçmeyeceğim; Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylemiştir ‘onlar konuşur biz yaparız. Durmak yook yola devam” ifadelerini kullandı.

YAVUZ: BU DESTEĞİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, “Sende ilçene bir iyilik yap’ kampanyası adı altında yine itfaiyemizin, itfaiye birimimizin ihtiyacı olan giyişi, malzeme yardımında Cumhur İttifakı kapsamı adı altında yaptığı desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Biz hizmet ehliyiz. Bizim amacımız, bizim sloganımız önce memleket işimiz hizmet. Yani bizim sevdamız memleket, işimiz hizmet. Bu kapsamda Sayın İl Genel Meclis üyemize yapmış olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizlere düşen de bundan sonraki süreçte il meclis üyemiz ile birlikte ilçemizde Cumhur İttifakı kapsamı altında birlikte bu ilçeye hizmet etmek ve kendisine bu ince düşüncesinden dolayı, bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.