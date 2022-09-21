Elazığ’da içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan altyapı yenileme projesinin birinci ve ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Şehrin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ertelemediklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Çözüm odaklı çalışmalarımızla şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu açıdan şehrimiz adına olmazsa olmaz kabul ettiğimiz altyapı yenileme çalışmalarımız planlı ve programlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Çalışmalar doğrultusunda şehir genelinde yaklaşık 9 kilometrelik yeni hat imalatı gerçekleştirildi.

Altyapı yenileme çalışmalarının şehrin dört bir yanında devam ettiğini vurgulayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ertelemiyoruz. Çözüm odaklı çalışmalarımızla şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu açıdan şehrimiz adına olmazsa olmaz kabul ettiğimiz altyapı yenileme çalışmalarımız planlı ve programlı bir şekilde devam ediyor. Hep ifade ettiğim gibi zorlu bir süreç olan altyapı yenileme çalışmalarımızı hemşehrilerimizle iş birliği içinde tamamlayacağız ve şehrimizin önümüzdeki on yıllarına önemli bir kazanç sağlamış olacağız” diye konuştu.