Covid-19 tanısı için Elazığ'da testler yapılmaya başlandı

Ülkede yapılan Korona virüs test sayısının arttırılması için 4 ile hizmet verecek olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakületesi'nde hazırlanan laboratuvar hizmete vermeye başladı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Laboratuvarında Korona virüs (Covid-19) testleri yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının Türkiye’de yapılan Korona virüs test sayısını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında FÜ Tıp Fakültesinde kurulan merkez laboratuvarında testler yapılmaya başlandı. 8 kişilik ekiple çalışmalara başlayan laboratuvar'da Elazığ'ın dışında çevre illerden Bingöl, Tunceli ve Muş'unda tanı örneklerini kabul ederek bölgeye hizmet etmesi planlandığı bildirildi. Hızlı antikor testinin 15 dakikada PCR testinin de 3 saatte çıktığı laboratuvarda çalışan personellerin 24 saat mesai yapmaya başladığı aktarıldı.

Covid-19 ile tüm ülkede mücadele olduğu gibi Elazığ’da da her alanda çalışmaların devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, “Bildiğiniz gibi daha önceleri bu testler ilimizde yapılmıyordu ama rektörümüz ve hocalarımızın gayretleriyle bugün itibari ile Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde de laboratuvar hizmeti başladı. Biz daha önceleri testleri Malatya’ya gönderiyorduk ama artık bu testleri burada yapmış olacağız. Daha hızlı bir şekilde bunların sonucunu almış olacağız. Biz il olarak Covid-19 ile mücadele kapsamında buradaki rektörümüz ve hocalarımızla güzel bir süreç yürütmekteyiz. Vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir sağlık çalışanı olarak doktorlar olarak sağlık personelleri olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak halkımızdan da özellikle Sağlık Bakanlığımızın ve devletimizin almış tedbirlere ve uyarılara çok dikkat etmeleri gerek. Bu süreç sadece sağlık camiasını değil topyekün bir mücadele ile üstesinden gelinecek bir süreç" dedi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle laboratuvar çalışmaları ile ilgili son hazırlıklarını yaptıklarını aktaran FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Daha önce ilimizde hızlı antikor ve antijer testi yapılıyordu fakat PCR testi için biyogüvenilir düzeyi üçüncü seviyede olan bir laboratuvar gerekiyordu. Biz onunla ilgili hazırlıklarımızı merkezi laboratuvarımızda tamamladık" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 haftalık süre içerisinde çok hızlı bir şekilde negatif basınçlı odanın izolasyonunun yapıldığını aktaran FÜ Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Akbulut, “Rektörümüz Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’ın da ilgisi ile çok hızlı bir şekilde gece gündüz tüm arkadaşlar ekip olarak çalıştık ve bu laboratuvarı hazır hale getirdik. Bugün 8 moleküler laboratuvarında çalışan eğitimli arkadaşlar çalışmaya başladılar. Örnekler 24 saat çalışacak. Ve burada bu çalışma ortamında gece ve gündüz mesaide bulunacaklar. Bingöl, Tunceli ve Muş’tan da Covid-19 örnekleri hızlı bir şekilde gelecektir. Burada antijen tanısında destek olmaya çalışacağız. Bunu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak Enfeksiyon, Göğüs Hastalıkları ve Kulak Burun ve Boğaz’da bulunan arkadaşlarla bir ekip halinde kazasız bir şekilde inşallah geçirmeyi düşünüyoruz”diye konuştu.