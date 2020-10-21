Covid-19 karşı dezenfekte!

Hijyenin ve temizliğin her zamankinden çok daha önemli olduğu bu dönemde kullandığı doğa dostu malzemelerle gerekse uygulamada gösterdiği titizlikle adından söz ettiren firma Alfa Çevre Sağlığı firması verdiği hizmetlerle taktir topluyor.

Alfa Çevre Sağlığı Firması 2013 yılından itibaren Elazığ Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Malatya ve Tunceli illerimizde hizmet veriyor.

Firmanın kurucusu Mehmet Alpan,doğayla dost ürünlerle çalıştıklarını ve geri dönüşümü çok önemsediklerini belirterek, “Kimyasalı en az seviyede kullanmaya gayret ediyoruz. Birbirinden farklı sektörlerde belediyelerden, hastanelere, okullara, fabrikalara ve evlere kadar hem dezenfeksiyon hem de ilaçlama hizmeti verdiklerini söyledi.

Alpan; “Uzun zamandır çalıştığımız firmalar var. Hem okulları hem de Bazı belediyelerin dezenfeksiyon çalışmaları, camilerin temizliğinden okulların dezenfeksiyonuna kadar birçok noktada hizmet veriyoruz. Dezenfeksiyon algısını artık koronadan önce ve koronadan sonra olmak üzere ikiyi ayırmak gerekiyor. Koronadan önce biz dezenfeksiyon ile alakalı teklifler verip insanları uyardığımız zaman anaokulu ve benzeri yerler dışında şirketler bu konuya çok fazla talep göstermiyordu. Ne zamanki koronavirüs insan hayatını tehdit eder hale geldi ve hızla bulaşmaya başladı, insanlar bununla alakalı belli başlı önlemler almak zorunda kaldı. Dezenfeksiyon da bu önlemlerin en önemlisi oldu. Şu anda insanlara evde kal çağrılarının en önemli sebebi virüsün taşınmasının önüne geçmektir. İnsanlar steril bir ortamda olmadıkları için virüsü yaymaları çok daha hızlı ve kolay oluyor. Oysaki dezenfeksiyonu düzenli şekilde yapılan ortamlarda, şirketlerde, ofislerde virüs ve bakteri inanılmaz oranda azalıyor ve neredeyse yok oluyor. Biz bir cihazla ortamdaki virüs ve bakteriyi ölçüyoruz. İşlem yaptıktan sonra tekrar ölçüyoruz ve aradaki farkı şirketlerle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Temizlikte kullanılan dezenfektanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Alfa Çevre Sağlığı Firması Sahibi Mehmet Alpan, “Bu salgından sonra piyasada dezenfeksiyona talep arttı. Bu konuda yetkisiz ve bilgisiz o kadar çok firma ortaya çıktı ki anlatamam. Çoğu firma bile değil. Bunun için birkaç tane kriter var. Gerçekten bir dezenfeksiyon ruhsatınız olması gerekiyor. Bu işte yetkinliğiniz olması gerekir. Referanslarınız olmalı. Hangi maddeleri kullandıkları gibi kriterlerin hizmet alınacak firmaya sorulması gerekir. Yine sahte ürünlere dikkat edilmesi gerekir.

Özellikle şu süreçte gerek bireylerin gerekse firmaların dikkat etmesi gereken çok önemli konular olduğunu vurgulayan Alpan, şöyle devam etti: “Bunlardan biri devletimizin verdiği belgelerin olup olmadığına özen göstermek. Özellikle ruhsatı olmayan üreticilerden uzak durmak ve her malzemenin içeriklerine dikkat etmek gerekir.” dedi.