Saadet Partisi 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve teşkilat üyeleri de katıldı.

Saadet Partisi 8. Olağan Kongresi 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirildiGerçekleşen kongreye Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve teşkilat üyeleri de katıldı.

Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Akın, Tüm teşkilat mensuplarının yüksek motivasyon ve kararlılığa sahip olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Akın yaptığı açıklamada; “30 Ekim 2022 Pazar Günü, Hacı Bayram Veli Kongre Salonunda Saadet Partimizin 8. Olağan Kongresini yoğun bir katılımla icra etmiş bulunuyoruz. Tüm teşkilat mensuplarımızın yüksek bir motivasyon ve kararlılığa sahip olduğunu görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kongrede ortaya çıkan coşkulu tablo, milletimize umut olmuştur. Saadet Partimiz yarım asırdan fazladır, milletimize, ülkemize en büyük katkıları sunmuş en büyük adımları atmasını sağlamıştır. Bundan sonra da ilk seçimde iktidara gelerek ilkelerinden taviz vermeden aynı kararlılıkla milletimize en hayırlı hizmetleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kongre büyük bir kalabalıkla yapılmasına rağmen, gerçek gücümüzün sadece küçük bir parçasıdır, numunesidir. Birileri istemese bile, üzülse bile bu gücün gerçek kısmını seçimde göstereceğiz inşallah. Kongremizin ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa hatırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum” dedi.