Çok sayıda silah ele geçirildi

Elazığ’da ‘Yunus Timleri’ tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ruhsatsız 8 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi.

Elazığ’da ‘Yunus Timleri’ tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ruhsatsız 8 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği tarafından, kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede önceki gün yapılan çalışmalarda 8 şahsın yapılan üst ve araç aramasında; 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 45 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeklere ait 19 adet kartuş, ele geçirildi.

Şahıslar ve bahse konu suç unsurları hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.