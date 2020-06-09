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Giriş Tarihi : 09-06-2020 19:49   Güncelleme : 09-06-2020 19:49

Çoğu kısıtlamalar kalktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Çoğu kısıtlamalar kalktı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.00'da başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır'

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni normal' dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız

- 18 yaş altı kısıtlama ebeveynleriyle birlikte olma şartıyla tümüyle kaldırıldı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10:00 ila 20:00 saatleri arası dışarı çıkabilecek

 -Lokanta ve kafelerin kapanış saati 24 oldu.

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