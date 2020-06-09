Çoğu kısıtlamalar kalktı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.00'da başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır'
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni normal' dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız
- 18 yaş altı kısıtlama ebeveynleriyle birlikte olma şartıyla tümüyle kaldırıldı
-Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10:00 ila 20:00 saatleri arası dışarı çıkabilecek
-Lokanta ve kafelerin kapanış saati 24 oldu.