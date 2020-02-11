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Giriş Tarihi : 11-02-2020 19:51

Çocuklara moral etkinliği  

Elazığ’da çocukların üzerindeki deprem etkisini atmaları için etkinlik düzenledi.  

Çocuklara moral etkinliği  

İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde depremzede çocukların korkularını yenmesi amacıyla Akçakiraz İlköğretim Okulu bahçesinde etkinlik yapıldı.Polis ve Gençlik Merkezi personellerinin katılımıyla yapılan etkinlikte çocuklarla halat çekme,  torba yarışı gibi çeşitli oyunlar oynandı. Çocukların neşeli anlar geçirdiği yarışmalara polislerde katılarak eşlik etti.Tüm kurumlar ve gönüllerin yaptığı gibi  Elazığ polisinin de çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak için etkinliklerini sürdüreceği aktarıldı.

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