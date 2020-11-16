Çocuklar oyuncak şenliği ile eğlendi  

Elazığ'da "Yetim dayanışma günler" kapsamında düzenlenen oyuncak bayramı ve şenliği etkinliği ile çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Elazığ Genç İHH ve İHH Yetim Birimi tarafından oyuncak bayramı ve şenliği düzenlendi. Yetim dayanışma günler kapsamında yapılan etkinlikte çocuklarda paylaşma duygusunu geliştirebilme adına belirlenen okullarda öğrencilere oyuncaklar dağıtıldı. Ardından Gençlik Merkezine götürülen çocuklar pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinlikle gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen program hakkında bilgi veren Derneğin Yetim Birim Sorumlusu Besime Yaman “Çocuklarımızla birlikte oyuncak bayramı ve şenliği düzenledik. Bu etkinliği düzenlerken hem bağışçılarımızın hem de Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin desteğini aldık. Bu şenlikleri bundan sonra geleneksel bir hale dönüştürmeyi hedeflemekteyiz. Elazığ olarak hem deprem hem de pandemi sürecinde çok sıkıntılı günler geçirdik. Gençlik Merkezimizde sosyal mesafeye de dikkat ederek çocuklarımızı gönüllerince eğlendirdik ve hediyelerini verdik. ‘İyilik her zaman her yerde’ diyerek etkinliklerimizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.