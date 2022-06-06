Çocuklar hem çevreyi temizledi hem eğlendi 

Elazığ Belediyesi tarafından tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar bir yandan çevreyi temizledi bir yandan da doyasıya eğlendi.

Elazığ Belediyesi, Çevre Koruma Haftası çerçevesinde çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Tur otobüse binen tescilli maskotlar İklim ve Yağmur, şehir turu atarak belirli konaklama alanlarında çocuklarla bir araya geldi. Müzik eşliğinde eğlenen çocuklar daha sona çevreyi temizledi. Çeşitli yarışmalar düzenlenen etkinlikte çocuklara hediyeler de dağıtıldı. Etkinliğin 3 gün daha devam edeceği kaydetti.

Dünyada ve ülkede yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Elazığ Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Zühal Ekmen, "Çevre sorunları doğa için büyük bir tehdittir. Bu sebeple biz Elazığ Belediyesi olarak Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ilimiz, çevremiz ve doğamız için bizlere verdiği destek ve talimatlarla yeni atık su arıtımın kurulumu, çöpten elektrik enerjisi üretimi ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca sıfır atık çerçevesinde ambalaj atıklarının, atık pillerin, ömrünü tamamlamış plastiklerin toplanması konusunda ve geri dönüşümü için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Çevre haftasında belediyemiz olarak yapmış olduğumuz bir diğer çalışma ise tur otobüsümüzle düzenlenen Elazığ’ın tescilli maskotları İklim ve Yağmur ile birlikte bu gün şehir turu yapıldı. Konaklama alanlarında çocuklarla bir araya gelinerek çeşitli etkinlik ve yarışmalar düzenlendi. Çevre bilincini oluşturmak için yapılan çalışmalar çerçevesinde tüm çocuklarımıza çeşitli hediyeler verildi. Çevre bilincinin sadece Çevre Haftası’nda değil her gün çevre haftasıymış gibi çevreyi temiz tutması gerektiği aşılandı. Etkinlikler 3 gün boyunca belediye tartından devam edecektir. Sağlıklı bir yaşam için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum” dedi. Maskotları çok sevdiklerini belirten çocuklar doyasıya eğlendiklerini söyledi.