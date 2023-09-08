Çocuk oyun parkındaki çatışmada 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da çocuk oyun parkı alanında çıkan silahlı çatışma sonrasında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin 15 diğerinin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Elazığ’da çocuk oyun parkı alanında çıkan silahlı çatışma sonrasında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin 15 diğerinin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.Olay dün, Sarayatik Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine silahlarla ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri olayın hemen akabinde E.A. (19) ve E.E.’yi (22) gözaltına aldı. Şüphelilerden E.A.’nın 15, E.E.’nin ise 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü’nden işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Öte yandan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.