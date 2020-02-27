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Giriş Tarihi : 27-02-2020 13:19

Çocuk oynarken evi yaktı

Elazığ’da bir çocuğun oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın da evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.  

Çocuk oynarken evi yaktı

Yangın, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın 9’uncu katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C’ye ait evde epilepsi hastası çocuğunun çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden baba E.C., dumandan etkilenen ailesini dışarı  çıkmayı başardı, ardından da itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişilik aile ise olay yerine gönderilen ambulansta ilk müdahaleleri yapılıp, hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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