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Çocuğa çarpmamak için kaza yaptı

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Çocuğa çarpmamak için kaza yaptı

Elazığ’da bir sürücü yoldan geçen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobiliyle önce başka bir araca, ardından da direğe çaptı.