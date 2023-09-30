Çobanın, keçilerini otlatırken gördüğü tavşanla sohbeti gülümsetti: ’’Ne yapıyon hacı’’

Elazığ’da keçilerini otlatan bir çoban, ağaçlık alana gizlenmiş tavşanı gördü. Çobanın yanına yaklaştığı tavşanla sohbeti izleyenleri gülümsetti.

Elazığ’da keçilerini otlatan bir çoban, ağaçlık alana gizlenmiş tavşanı gördü. Çobanın yanına yaklaştığı tavşanla sohbeti izleyenleri gülümsetti.Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Piran köyünde keçilerini otlatmaya çıkaran Servet Torgut, ağaçlık alana gizlenen tavşanı fark etti. Keçilerine bakmayı bırakıp tavşanla ilgilenen Torgut’un hayvanla sohbeti, izleyenleri gülümsetti. Torgut, eline aldığı cep telefonu ile kayıt alıp ’’Ne yapıyon hacı, durum nasıl, iyi misin? Sen burada niye yatıyorsun? Hiç kaçmayacaksın değil mi? Hele gel bir seveyim seni’’ diyerek tavşana yaklaştı. Elini uzatıp tavşanı sevmeye çalışan Torgut, hayvanın kaçması ile kahkaha attı.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.