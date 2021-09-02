Çıtır Baklava ve Dondurma ’dan Elazığ için bir ilk

Elazığ’da faaliyet gösteren Çıtır Baklava ve Dondurma artık günün 24 saati müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bir yıla yakındır müşterilerine hizmet veren Çıtır Baklava ve Dondurma kendi tesislerinde ürettiği ürünlerle müşterilerden tam not alıyor.

İşletmelerinin bundan sonra günün 24 saati açık olacağını ifade eden Çıtır Baklava ve Dondurma İşletme Sahibi Mehmet Doğandemir, Elazığ’a hizmet ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek firma olarak mesleklerini çok sevdiklerini ifade etti.

Mehmet Doğandemir; Bir yıla yakındır firmamız açık ama 30 yıla yakındır sektörün içinde olan biriyim. Allah nasip ederse Çıtır Baklava ve Dondurma bundan sonra günün 24 saati hizmet verecek. 4 Eylül Cumartesi itibaren firma olarak simit ve poğaça türlerini kendi işletmemizde çıkaracağız ve vatandaşlarımıza ürünlerimizi sıcak sıcak sunacağız. Neden günün 24 saati açık olacağız. Çünkü vatandaşlarımız isteği saate gelsin ürünlerimizden alabilsin. Sabahın ilk saatleriyle birlikte mesaiye başlayan vatandaşlarımız simit poğaça türlerini isteği saate sıcak bulabilsin. Firmamızı vatandaşlarımız çok sahiplendi. Kendilerine çok teşekkür ederim Allah onlardan razı olsun. Biz Elazığ’a hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.