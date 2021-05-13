Kaza, merkeze bağlı Sarıçubuk köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.A. idaresindeki 23 AAE 496 plakalı Chevrolet marka cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada cipte bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 1’i ağır 3 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.
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Giriş Tarihi : 13-05-2021 01:24 Güncelleme : 13-05-2021 01:24
Cip takla attı, 1’i ağır 3 yaralı
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip takla attı, 1’i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.