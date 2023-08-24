Cip ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da cip ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da cip ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Yemişlik TOKİ girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BK 303 plakalı cip ile 23 ADM 488 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.Jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı.