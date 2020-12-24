'Çin'den aşı pazar gecesi yola çıkıyor'

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Aşı ile ilgili yaptığı açıklamada ''Bir aksilik olmazsa Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece yola çıkıyor'' dedi.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

“Bu yıl tüm dünyanın ortak bir amaç uğruna mücadele ettiği ama henüz amacına ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. Tarih bu yılları büyük salgın yılları olarak anacaktır. Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefa sayılarına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görülen İngiltere'de 994 vefat görüldü. Türkiye'de ise milyon nüfus başına vefat sayımız 216'ya ulaştı. Nisan ortasındaki ilk döneminde 8 bin 500 civarında olan günlük vefat sayılarının şu an %70 artışla 14 binlere ulaştığını görüyoruz. Son günlerde İngiltere gibi ülkeler kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır.”

ÇİN'DEN AŞI PAZAR GECESİ YOLA ÇIKIYOR

Aşılar bir aksilik olmazsa Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece yola çıkıyor. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Günlük vaka sayılarında, Gaziantep'te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de yüzde 60, Ankara ve Samsun'da yüzde 55, Trabzon ve Adana yüzde 50, Diyarbakır ve Hatay yüzde 48, Kayseri ve Kocaeli yüzde 45 düşüşler sağlandı. İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş sağlanırken, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı. Bugünlerde dünya virüsün mutasyonuyla ilgili tedbirlere yoğunlaşmış durumdadır. Biz de gerekli tedbirleri vakit geçirmeden uyguladık. İngiltere bir mutasyon olduğunu ve bunun virüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğunu ilan etti. Bu mutasyon eylül ayından beri mevcut.

AŞININ ETKİNLİĞİ 91.25

(Ara rapor sonuçlarına göre) Toplam aşı etkinliği yüzde 91.25 olarak hesaplanmıştır. Huzurlarınızda bir kez daha inaktif aşı tercih ettiğimizi izah etmek istiyorum. İnaktif aşı bilinen en kadim aşı yöntemidir. En basit ifadeyle virüs uygun ortamlarda çoğaldıktan sonra öldürülerek onu tanıması için vücuda enjekte edilmesidir. Aşıda Faz-3 çalışmaları başarıyla sürüyor. Aşının etkili olduğundan eminiz.

BİLİM KURULU ÜYESİ ÜNAL: FAZ-3 ÇALIŞMALARI 14 EYLÜL'DE ÜLKEMİZDE BAŞLATILDI

Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal: “Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı. 900'dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir. Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı. En sık gözüken yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

5 tane ilave aşının faz safhasına, insan çalışma safhasına geldiğinin, bunlardan 3 tanesinin inaktif aşı olduğunu söylemiştim.