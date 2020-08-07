Cinayet zanlısı Diyarbakır’da operasyonla yakalandı

Elazığ’da husumetlisini çalıştığı dondurmacı dükkanında müşterilerin gözü önünde silahla ateş ederek öldüren zanlıyı polis, Diyarbakır'da yakalayarak adliyeye sevk etti.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şüpheli T.Ş. aralarında daha önceden problem bulunan Emrah Doğandemir'in çalıştığı dondurma dükkanına gitti. Şahıs, dükkandaki müşterilere rağmen belinden çıkardığı silahla Doğandemir'e ateş edip, kaçtı. Ağır yaralanan Doğandemir, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin T.Ş. (24) olduğu ve Diyarbakır’a kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin kaldığı adres belirlendi, polis operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Elazığ'a getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli bugün kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.