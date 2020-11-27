Cinayet şüphelisi yakalandı

Elazığ’da bıçaklanarak öldürülen şahsın katili polisin yaptığı çalışmada yakalandı.

Olay, dün merkeze bağlı Yeni Mahalle Ramazan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Onur Özkara, aralarında husumet bulunan 2 şahısla tartıştı. Olayda Özkara, bıçaklandı. 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkara, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı çalışmada kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli de yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden cinayeti işlediği iddia edilen S.E. tutuklanma talebiyle savcılıktan mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.