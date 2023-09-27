Çınar, Macera parkını inceledi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Şahintepe’sindeki 33 dönüm alan üzerine inşa edilen ve içerisindeki 48 farklı macera oyun alanıyla bölge turizminin hareketlenmesine büyük katkılar sunacak olan Macera Parkının yapımında sona yaklaşıldı. Başkan Çınar, Macera Parkını yakın bir zamanda gençlerin ve doğaseverlerin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Şahintepe’sindeki 33 dönüm alan üzerine inşa edilen ve içerisindeki 48 farklı macera oyun alanıyla bölge turizminin hareketlenmesine büyük katkılar sunacak olan Macera Parkının yapımında sona yaklaşıldı. Başkan Çınar, Macera Parkını yakın bir zamanda gençlerin ve doğaseverlerin hizmetine sunacaklarını söyledi.Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük en önemli yatırımlarından olan Macera Parkında; 28 oyunlu macera parkuru zipline, 15 oyunlu ağlı macera parkuru ve trambolin, dev salıncak, tubby slide ile tırmanma duvarlarını içeren 48 farklı macera alanı yer alacak.Yeşil alanları, sosyal donatıları, aydınlatmaları, iç ve dış tasarımıyla Malatya’nın alternatif turizm ve sportif alanları arasında yerini alacak olan Macera Parkının kapıları yakın bir zamanda macera sporlarına hevesli gençlere açılacak.Macera Parkının bulunduğu Şahintepe’sini ziyaret ederek son düzenlemeler hakkında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan’dan bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaatta çalışan işçilerle tek tek sohbet edip, kolaylıklar diledi.Gençlere yönelik yatırımlarını Macera Parkıyla taçlandırmaya hazırlandıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’ya tepeden bakan bir noktada hizmete sunacakları Macera Parkının açıldığı andan itibaren büyük ilgi göreceğini söyledi.