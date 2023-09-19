Çınar: "Gençlerimiz hizmetlerin en güzeline layıktır”

Yakınca mahallesindeki 150 dönümlük alanda bulunan ‘Yakınca Spor Adası’ Projesinde yer alıp, yakın bir zamanda gençlerin hizmetine sunulacak olan Kapalı Halı Sahayı inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gençlerin ve gençliğin belediyesi olduğumuzu yeni sportif yatırımlarla ön plana çıkartıyoruz. Gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor” dedi.

Yakınca mahallesindeki 150 dönümlük alanda bulunan ‘Yakınca Spor Adası’ Projesinde yer alıp, yakın bir zamanda gençlerin hizmetine sunulacak olan Kapalı Halı Sahayı inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gençlerin ve gençliğin belediyesi olduğumuzu yeni sportif yatırımlarla ön plana çıkartıyoruz. Gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor” dedi.Gençlerin hareketli, dinamik ve sağlıklı bir hayata sahip olabilmeleri için sportif yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük vizyonel yatırımları arasında yerini alan ‘Yakınca Spor Adası’ yeni sportif yatırımlarla buluşmaya devam ediyor.Yakınca mahallesindeki atıl vaziyetteki 150 dönüme yakın bir alanı futboldan yüzmeye, basketboldan voleybola, yürüyüş ve bisiklet yollarından sosyal yaşam alanlarına kadar birbirinden farklı hizmet mekânlarına dönüştürme yolunda büyük adımlar atan Yeşilyurt Belediyesi, hizmete girdiği ilk andan itibaren büyük ilgi gören Yarı Olimpik Yüzme Havuzundan sonra proje içerisinde yer alan diğer yatırımları da teker teker hizmete sunuyor.‘Yakınca Spor Adası’ Projesinde yer alan Kapalı Halı Sahanın yapımında sona yaklaştıklarını ve yakın zamanda hizmete sunacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin en güzel tesisleri hak ettiklerini söyledi.‘Gençlerin ve Gençliğin Belediyesi’ sloganıyla başlattıkları gençlik yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirten Çınar, “Geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimizin temiz, düzenli ve hijyenik alanlarda spor yapmalarına imkan tanımak adına bugüne kadar hayata geçirdiğimiz sportif mekanlarımıza yenilerini ekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlere yönelik yatırımlarını bizlerde yerel ölçekteki hizmetlerimizle destekliyoruz. Gençlerimizin bizden halı sahayla ilgili taleplerini teker teker yerine getiriyoruz. Yeter ki gençlerimiz spor yapmak istesin bizler bütün imkânlarımızı seferber ederiz. Bugüne kadar ki yatırımlarımızla gençlerin ve gençliğin belediyesi olduğumuzu ortaya koymuş olduk. Bundan sonrada yeni yatırımlarımızla bunu inşallah taçlandırmış olacağız. Çünkü biz gençlerimizin hem okul hayatında hem de spor, kültür, sanat ve sosyal hayatlarında başarılı olmalarını önemsiyoruz. Biz gençlerimizin 365 gün boyunca spor yapabileceği mekânlar oluşturmaya önem veriyoruz" şeklinde konuştu.Yakınca Mahallesindeki 150 dönüme yakın bir alanı dev bir sosyal yaşam alanına dönüştürmek için çalışmalara yeniden hız verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “ Yakınca mahallemizde bir zamanlar atıl vaziyette olan 150 dönüme yakın bir alanımız vardı, burayı Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük destekleriyle yüzme havuzundan gençlik merkezine, futbol, voleybol ve basketbol sahalarından halı sahaya, yürüyüş ve bisiklet yollarından sosyal yaşam alanlarına kadar dev bir spor yatırımına dönüştürmek için çok büyük uğraşlar veriyoruz. Yeşil alanları, sosyal donatıları, otoparkı, aydınlatmaları ve tematik yaşam alanlarıyla burası en fazla tercih edilen sosyal yaşam alanına dönüşecektir. Bölgemizin en büyük spor yatırımları arasında yerini alacak şekilde planlamasını yaptığımız Yakınca Spor Adamız içerisinde yer alan kapalı halı sahamızın yapımında ise artık sona yaklaştık. Yakın bir zamanda buranın açılışını yaparak gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Gençlerimiz yılın her mevsiminde buraya gelerek güvenli ve sağlıklı alanlarda sporunu yapabilecektir. Halı Sahamızın yanı sıra Gençlik Merkezimizi de tamamlayarak buranın cazibesini daha üst seviyeye çıkartacağız. Belediye olarak bir yandan yaşanan deprem felaketinden sonra şehrimizin imar, inşa ve ihya sürecine tüm imkânlarımızla destek verirken diğer taraftan depremden önce planlamasını yaptığımız bu tür hizmet mekânlarının yapımına ağırlık vererek yeni yaşam merkezlerinin oluşmasını sağlıyoruz. Halı Sahamız şimdiden tüm gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ve katkı sunan herkese şahsım ve tüm gençlerimiz adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. ” diye konuştu.